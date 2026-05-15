アメリカとイランの交渉を仲介するパキスタンのシャリフ首相が、今月23日から中国を訪問すると発表されました。米中首脳会談の内容も踏まえ、中東情勢の安定化に向け、連携を図るものとみられます。パキスタンメディアによりますと、シャリフ首相が今月23日から26日まで中国を公式訪問すると、ダール副首相兼外相が12日に明らかにしました。訪問では、防衛やエネルギー、経済などの分野で両国の関係を強化することに焦点があてられ