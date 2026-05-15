元櫻坂４６で俳優の菅井友香が１５日、都内で行われたＷ主演映画「チェイサーゲームＷ水魚の交わり」の公開初日舞台あいさつに、俳優の中村ゆりからと出席した。菅井はこの日、パープルブルーのロングドレスにピンヒールを合わせて登場。姿勢の良さが際立ち、お嬢さまのようなたたずまいで会場を魅了した。トークでは「ドキドキ不安もあったんですけど、初日のみなさんのお顔を見て、しあわせな気持ちになりました」と話し