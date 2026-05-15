午後8時22分ごろ、東北地方とうほくちほうで震度5弱を観測する強い地震がありました。震源地は宮城県沖みやぎけんおき、震源の深さは約50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは、6.3と推定されます。JR東日本は、今回の地震の影響で、東北エリアの大船渡線、釜石線、山田線の一部区間で運転見合わせと発表している。