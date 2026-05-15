ことしは「コメあまり」となるのでしょうか？主食用米の在庫が過去最大の水準となるおそれがあるとしてJA新潟中央会は15日、需要に応じた生産をするよう農業関係者でつくる協議会に要請しました。15日、JA新潟中央会の伊藤能徳会長は県農業再生協議会の石山章会長に対して要望書を手渡しました。需要に応じたコメの生産に向け、主食用米の生産調整を農家に働きかけるよう要請しています。コメ不足による「令和の米騒動」の反動で現