長年活躍しているSTARTO社タレントの中には、「この2人が同期だったの？」と驚かれる組み合わせもあります。意外なつながりを知ることで、新たな魅力を発見できるかもしれません。All About ニュース編集部は4月17日、全国10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社の同期」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は同期と知って驚いたSTARTO社の同期コンビ」ランキングを紹介します！【9位までの全ランキング結