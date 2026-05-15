「チャットGPT」など、その利便性から急速に普及が進むAIの技術。南魚沼市では今月からこのAIを活用した「こころの悩み相談」を試験導入しました。どのようなものなのでしょうか？＜長谷川拓海記者リポート＞「市民の悩みに寄り添い自殺者の減少へ南魚沼市で始まったのはこちらAIを使ったAI相談です」5月から南魚沼市で試験導入されたサービス「こころのAIチャット相談」。24時間いつでも悩みを聞いてくれるチャット型