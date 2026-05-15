言葉を完成させる楽しさを味わえる「クロスワードパズル」の時間です！一見シンプルに見えますが、穴あきパズルになると一瞬「何が入るかな？」と悩んでしまうもの。全てのマスが埋まった時の爽快感をぜひ味わってください。脳をフル回転させて挑戦してみましょう！問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。・す □ か（縦の言葉）・ま □ に □（横の言葉）・い □ ご（縦の言葉）ヒント：