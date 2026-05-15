Juice=Juiceを卒業後、2024年にソロアーティストとしてデビューした稲場愛香さんの写真集「香愛」（紙版：2025年11月15日発売、撮影：中山雅文、ワニブックス）の電子版の配信が始まりました。【写真】大胆！お腹見せ衣装の稲場愛香さん音楽活動を中心に演技など幅広く活動する稲場さん。「香愛」は、彼女が愛する香りをテーマにした一冊です。台湾を舞台に、「ジャスミン」「イランイラン」「ローズマリー」「ネロリ」「ラベンダ