大きな出来事ではなくても、ふとした瞬間に「自分って運がいいかも」と感じる経験をしたことがありませんか。バラシ屋トシヤさんの作品『僕は運が良すぎる』では、そんな“運の良さ”について描かれています。【漫画】『僕は運が良すぎる』（全編を読む）作者は、小さい頃から「自分は運がいい」と感じていました。駄菓子屋でくじを引けば当たりが続き、興味本位で父親と一緒に買った宝くじも当てたこともあり、特別な努力