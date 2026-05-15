数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『素敵なあの人 2026年7月号』（宝島社）の「舟形トートバッグ（ユーバイ ウンガロ）」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。『素敵なあの人 2026年7月号』の「舟形トートバッグ（ユーバイ ウンガロ）」が