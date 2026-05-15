上海市金山区呂巷鎮の糖尿病性足病変患者である張さんは最近、薬の交換を自宅で終えた。張さんの治療に当たったのは、復旦大学附属金山病院の医療従事者チームと、人と同じほどのサイズのエンボディドロボット「金小医」だった。これは中国初の医療従事者とロボットが連携した訪問診療サービスだ。文匯報が伝えた。張さんから薬の交換を求める連絡を受け、金山病院の看護師・戚暁霞さんと常春雷さんは、重さ3キロの医療セットを背