大胆なグラフィックで個性を主張ピアッジオグループジャパンは2026年5月13日に、アプリリアブランド初のアーバンアドベンチャースクーターとして知られる「SR GT 200 SPORT」の2026年モデルを発売しました。今回のアップデートでは新たなカラーリングが追加され、都市部での軽快な走りとツーリングでの快適性を両立するこのモデルの選択肢がさらに広がっています。【画像】アプリリアブランド初のアーバンアドベンチャースクー