Image: Generated by ChatGPT iPhone。さすがに読めます。読めるんですが、いざカタカナで書こうとすると少し迷う。アイフォン？アイフォーン？あるいは、うっかりアイホン？ 毎日見ている名前なのに、あらためて表記しようとすると急に不安になるタイプの言葉です。公式には「アイフォーン」結論から言うと、日本での正式なカタカナ表記はアイフォーンです。以前、Apple Japanの広報部に確