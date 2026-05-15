ポケモンたちの“ピース”な暮らしを描いた『ポケピース』のポップアップストア「ポケピース POP UP STORE by VILLAGE VANGUARD」が、5月20日（水）〜6月1日（月）の期間、大阪・難波にある大阪郄島屋で開催される。【写真】ポケモンたちの表情がたまらない！先行発売グッズの「マスコット」一覧■『ポケピース』の世界観を満喫今回開催される「ポケピース POP UP STORE by VILLAGE VANGUARD」は、『ポケピース』の世