５月15日、日本サッカー協会が北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバーを発表した。久保建英や鎌田大地、上田綺世ら代表常連組や、５度目のW杯となる長友佑都、負傷離脱中のキャプテンの遠藤航らがメンバー入り。一方で、直近の試合で負傷した三笘薫や長期離脱中の南野拓実、メンバー入りが期待された守田英正らは選外となった。この発表を受けて、韓国メディア『Xports News』は、「エース、三笘がワールドカップメ