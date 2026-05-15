雲仙市の仁田峠では、初夏の花「ミヤマキリシマ」が見ごろを迎え、訪れる人の目を楽しませています。 可憐に咲き誇る、ピンクや薄紫の小さな花々。 ※詳しくは動画をご覧ください 別名 “雲仙つつじ” とも呼ばれ、雲仙市の仁田峠周辺に群生する「ミヤマキリシマ」です。 約10万本が、山肌を色鮮やかに染めています。 5月中旬から見ごろを迎え、ロープウェイ乗り場へ続く遊歩道では、多くの