◇パ・リーグ西武3―0日本ハム（2026年5月15日エスコンF）西武が3年ぶりの7連勝を飾った！0―0の6回1死満塁からネビンの中犠飛で先制する。7回は2死から石井と滝沢が連続安打で出塁。このチャンスで途中出場の長谷川が2点適時打で貴重な追加点を挙げた。先発の平良は序盤から快調に飛ばし、日本ハム打線に得点を許さなかった。5回は1死一、二塁のピンチを招いたが、水野を141キロのスライダーで空振り三振、浅間もチェ