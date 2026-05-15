JR東日本によりますと午後8時22分ごろ、東北地方で最大震度5弱を観測した地震で東北新幹線は東京駅と新青森駅の間の上下線で運転を見合わせています。再開のめどは立っていないということです。上越と北陸の各新幹線は平常通り運転しています。