気象庁によると、１５日午後８時２０分ごろの地震により長周期地震動・階級２を観測した。長周期地震動・階級２を観測した地域は宮城北部長周期地震動・階級１を観測した地域は岩手内陸南部、宮城中部長周期地震動・階級２を観測した場所は涌谷町新町裏長周期地震動・階級１を観測した場所は奥州市水沢大鐘町、気仙沼市赤岩、栗原市栗駒、大崎市古川三日町、大崎市古川大崎、松島町高城、南三陸町志津川震源地は父島近海。震源の深