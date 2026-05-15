◇パ・リーグ日本ハム０―３西武（2026年5月15日エスコンF）日本ハムは2連敗で借金「2」と後退した。打線が相手先発・平良の前に沈黙した。死球2つでもらった2回2死一、二塁のチャンスでは田宮が右飛。5回1死一、二塁では水野が空振り三振、浅間が中飛に終わった。先発の達も5回まで許した安打は1本というほぼ完ぺきな内容だったが、6回に2安打と四球で満塁を招くとネビンに先制の中犠飛を許した。さらに7回は2死か