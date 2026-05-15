１５日午後８時２２分頃、宮城県沖を震源とする地震があり、宮城県北部と中部で震度５弱を、岩手県沿岸南部と内陸北部、内陸南部、宮城県南部で震度４を観測した。気象庁によると、この地震による津波の心配はない。震源の深さは約４６キロ、地震の規模を示すマグニチュードは６・４と推定される。各地の主な震度は次の通り。▽震度５弱宮城県登米市、大崎市、石巻市▽震度４宮城県気仙沼市、栗原市、岩手県大船渡市、陸