気象庁によりますと、午後8時22分ごろ、東北地方で最大震度5弱を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。【映像】地震発生当時の様子震源は宮城県沖で、深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは6.3と推定されています。この地震による津波の心配はありません。最大震度の5弱を観測したのは、宮城県北部と中部です。岩手県沿岸南部、岩手県内陸北部と南部、宮城県南部は震度4です。こ