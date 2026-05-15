中村ゆりか（29）が15日、都内で菅井友香（30）とのダブル主演映画「チェイサーゲームW水魚の交わり」（太田勇監督）初日舞台あいさつに出席した。24年にテレビ東京系で放送されたドラマシリーズの映画化。物語から7年後、恋人から家族になり、倦怠（けんたい）期を迎えたヒロイン2人の人生の選択を描く。放送直後から大きな反響を呼び、国内外で熱狂的な支持を集めた同シリーズの映画公開に、太田監督は「今日までずっと長い期