◆パ・リーグ日本ハム０―３西武（１５日・エスコン）西武が日本ハムに競り勝ち、２３年７月以来の７連勝を飾った。打線は両軍無得点のまま迎えた６回、１死満塁で「４番・一塁」で先発出場のタイラー・ネビン内野手が相手先発・達の高め１３５キロスライダーを振り抜いて貴重な先取点を演出する中犠飛を放ち先制。７回２死一、二塁では６回の守備から途中出場した長谷川信哉外野手が中堅手の頭上を越える２点二塁打を放ち、