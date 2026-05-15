大阪―ハンブルクＣを勝ったウィクトルウェルス（牡４歳、美浦・宮田敬介厩舎、父リアルスティール）は、目黒記念・Ｇ２（５月３１日、東京競馬場・芝２５００メートル）へ向かう。鞍上は引き続き、クリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝となることが分かった。シルク・ホースクラブが１５日までに、ホームページで発表した。同馬は前走後、放牧先のノーザンファーム天栄で調整が進められ、５月５日に美浦トレセンへ帰厩し