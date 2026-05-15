教養バラエティー番組「林修の今知りたいでしょ！」（テレビ朝日系）の2026年5月14日放送回に、プロ野球巨人の元ヘッドコーチで野球解説者の元木大介さん（54）が出演。ダイエットのエピソードを語った。「歳なのかなって、自分なりにごまかしていた」元木さんはインスタグラムに公開した写真が「かなり痩せた」として、SNSでたびたび心配の声が上がっている。25年12月に出演した「主治医が見つかる診療所」（テレビ東京）では、7