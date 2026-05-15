2026年5月9日（土）、ファッションセンターしまむらからサンリオキャラクターズの新作グッズがたくさん発売されました♪（写真）大人かわいい♪【しまむら×ハローキティの新作バッグ】今回の新作は、バッグ類が豊富に展開されています。今回は、その中からハローキティデザインの2WAYで使えるショルダーバッグをピックアップ！実際にバッグを購入した筆者が、バッグのデザインやサイズ、使い勝手などについて詳しくレビューします