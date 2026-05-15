原油反落、ドル売り反応広がる＝ロンドン為替 足元ではにわかにドル売りが持ち込まれている。NY原油先物が105ドル付近の高値水準から一気に103ドル割れまで急反落したことに反応。イラン外相が「外交にチャンスを与えるため、我々は停戦の維持に努めている」「我々と交戦状態にある国の船舶を除き、すべての船舶はホルムズ海峡を通過できる」などと発言したことに反応したもよう。一方、「米国の矛盾したメッセージによ