トランプ米大統領 米国の台湾防衛に関する質問に回答を拒否 台湾への武器売却について、中国と協議した 習氏を尊敬している、独裁者かどうか考えない 習氏と北朝鮮について協議した （大統領専用機内で記者団に発言）