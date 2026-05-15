本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 5/15（金） EUR/USD 1.1575（5.50億ユーロ） 1.1625（5.59億ユーロ） 1.1675（13億ユーロ） 1.1760（5.71億ユーロ） 1.1780（6.03億ユーロ） 1.1800（7.35億ユーロ） 1.1850（14億ユーロ） USD/JPY 158.00（8.32億ドル） GBP/USD 特段の設定なし ユーロドルは現行水準の1.16台に設定が分布している。特に1