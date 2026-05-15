14日に栃木県で起きた強盗殺人事件で、死亡した69歳の女性の死因が出血性ショックだったことがわかりました。■元神奈川県警捜査1課長犯行の“ずさんさ”指摘事件から一夜。元神奈川県警捜査1課長の鳴海氏と現場周辺を歩くと、犯行の“ずさんさ”が見えてきました。元神奈川県警捜査1課長鳴海達之氏「ここによじ登った足跡ある。ここが浮いている、砂が瓦にたまっている」塀の高さを調べる捜査員の姿もありました。元神奈川県