◇プロ野球パ・リーグ ロッテーオリックス（15日、ZOZOマリン）ロッテの西川史礁選手が、2試合連発となる勝ち越し3ランを放ちました。ここまで好機に快音が響かないことも増え、不調に苦しんでいた西川選手。しかし前日14日の日本ハム戦では、初回に約3週間ぶりの打点となる先制タイムリーを放ち、勢いそのままに6回には約1か月ぶりの本塁打となるソロホームランを放っていました。勢い止まらず翌日のこの日も、3回に迎えた第2打席