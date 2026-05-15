気象庁によると、15日午後8時22分ごろの地震により長周期地震動・階級３を観測した。長周期地震動・階級３を観測した地域は宮城北部長周期地震動・階級１を観測した地域は岩手内陸南部、宮城中部、秋田内陸南部、山形庄内長周期地震動・階級３を観測した場所は登米市中田町長周期地震動・階級２を観測した場所は涌谷町新町裏長周期地震動・階級１を観測した場所は奥州市水沢大鐘町、気仙沼市赤岩、栗原市栗駒、大崎市古川三日町、