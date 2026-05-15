高市総理は中国を訪問していたアメリカのトランプ大統領と電話会談を行い、中国訪問について詳細な説明を受けたと明らかにしました。会談は今夜、官邸の高市総理と中国から帰国する機中のトランプ大統領を電話で結び、およそ15分行われました。高市総理「トランプ大統領から今般の中国訪問について、かなり詳細に説明をいただき、経済安全保障を含む経済ですとか、安全保障など中国を巡る諸課題を中心に意見交換を行いました」高市