「大相撲夏場所・６日目」（１５日、両国国技館）両大関で明暗が分かれた。霧島は王鵬に追い込まれるも粘って退け、初日から６連勝で単独トップに立った。琴桜は精彩を欠き、平戸海に寄り切られて早くも４敗目を喫した。霧島は左四つでがっぷり組み、土俵際に寄り立てられるも懸命に粘り、頭をつけて体勢を整えた。最後はやや腰が上がった王鵬を、左まわしを用いた出し投げで崩して寄り切った。「よく残して、自分の形をつくっ