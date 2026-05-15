ロックユニット「VINYL」が15日までにXを更新。ギターの鈴木新（58）が一時呼吸困難になり、緊急入院したため、予定していた3公演を中止することを発表した。命に別状はないという。Xに「大切なファンの皆様、並びに関係者の皆様へ」と投稿し、「大切なお知らせ」と題した文書を公開。「昨夜、ギタリストの鈴木が持病である肺気腫に加え、中度の肺炎を併発し一時呼吸困難となったため、医師の判断により緊急入院をいたしました