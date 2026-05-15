「江戸川６３４杯モーターボート大賞・Ｇ２」（１５日、江戸川）“江戸川浩司”の名はダテじゃない。江戸川でＧ１を４回、Ｇ２を１回制して通算１４回優勝している湯川浩司（４６）＝大阪・８５期・Ａ１＝が準優１０Ｒでしっかり２着に入り優出を決めた。「スタートは怖くて、様子を見た。腰立ちで。（１Ｍは）どっちも行けない感じになって中途半端になったけど、みんなも行きたいところにみんなが邪魔していたからうまいこ