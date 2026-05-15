日本代表の森保一監督が15日、都内のホテルで記者会見し、北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバー26人を発表した。これまで森保ジャパンの攻撃の中心を担ってきたMF三笘薫(ブライトン)とMF南野拓実(モナコ)が負傷のため招集できず、ロサンゼルス五輪世代のFW塩貝健人(ボルフスブルク)とFW後藤啓介(シントトロイデン)を抜擢。フレッシュな顔ぶれの攻撃陣でW杯に臨むことが決まった。森保監督によると、選手選考は前日14日