本日の日経平均株価は、朝高も相場上昇をけん引してきたハイテク・半導体株が売られ、前日比1244円安の6万1409円と大幅に続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は63社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、金属価格上昇し27年3月期は営業益55％増を計画するＤＯＷＡホール