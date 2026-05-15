◇セ・リーグ広島２−０阪神（2026年5月15日甲子園）広島先発・栗林が、猛虎打線をねじ伏せていった。終わってみれば、準パーフェクトの快投を演じた開幕3戦目の3月29日の中日戦以来、今季2度目の完封で4勝目。シーズン2度の1安打以下シャットアウト勝利は、球団では72年外木場義郎以来54年ぶりの快挙となった。「目の前のバッターだけ、集中していければなと思います。自分が試合で勝つことだけを意識して、勝てるピッ