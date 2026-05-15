一般財団法人関東大学バレーボール連盟は13日（水）、2026年度春季関東大学バレーボール男子1部リーグ戦（春季リーグ）でサイン盗みを行った日本体育大学の2部降格を発表した。 春季リーグにて無線通信機器による不正情報伝送（サイン盗み）が判明した日本体育大学。このスポーツパーソンシップに反する行為を受け、一般財団法人関東大学バレーボール連