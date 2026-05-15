米中首脳会談が終了成果は？日本への影響は？ ２日間にわたって行われた米中首脳会談。 【画像を見る】米中会談“国内向け”の狙いは？「連れていった経営者たちに…」 イラン情勢や貿易については「協力」「合意」などの情報が出ている一方、台湾問題をめぐっては習主席が「アメリカが処理を誤れば衝突や対立に至り、中米関係を極めて危険な境地に追い込むことになる」など強く牽制しているということです。 今回の主