日本サッカー協会（JFA）は15日、都内で会見を開き、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。ベルギー1部シントトロイデンのDF谷口彰悟(34)、FW後藤啓介(20)が同日にオンライン会見に出席した。22年カタール大会に続き、2大会連続の選出となった谷口は、「こちらの朝7時に会見が始まったので、僕も起きて中継を見ながら準備しながら見ていた。名前呼ばれた時は嬉しかった」と喜びを語った。一方