お笑いコンビ「めぞん」が15日、ニッポン放送「中川家ザ・ラジオショー」（金曜後1・00）にゲスト出演し、吉野おいなり君（30）が、昨年のM−1グランプリ後に相方・原一刻（31）が見舞われたトラブルについて語った。16年にコンビ結成。10年目の昨年、初めてM−1決勝大会に進み、10位だった。コンビ結成後、3年ほどでコロナ禍へ突入。吉野はYouTube動画で毎日配信するなど、動画で苦境を乗り越えようとしていたという。対