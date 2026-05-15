◇プロ野球セ・リーグ 巨人-DeNA（15日、東京ドーム）巨人の浦田俊輔選手に警告が与えられました。浦田選手は7回、1ボール2ストライクからDeNA・岩田将貴投手が投げたアウトコースのスライダーに食いつきファウルとします。しかしこの際バットが手から離れると、バットはマウンド方向へ飛んでいきました。このプレーに対して球審の芦原審判員は場内へ「ただいま浦田選手バットがすっぽ抜けました。警告を与えます」と説明しました