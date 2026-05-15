１５日午後４時３０分頃、京都市右京区鳴滝三本松の付近で「煙が上がっている」と通行人から１１９番があった。消火活動に当たった京都市消防局によると、山林を焼き、同８時３０分頃に鎮圧した。けが人や建物の被害は確認されていない。現場は京福電鉄（嵐電）北野線宇多野駅から北西約３キロにある山林。京都地方気象台によると、京都市内では同日、乾燥注意報が発表されていた。