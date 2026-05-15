俳優中村倫也（39）が15日、都内で主演映画「君のクイズ」（吉野耕平監督）公開初日舞台あいさつに登壇した。直木賞作家・小川哲氏の同名小説の映画化作品。中村は、豊富なクイズ知識と論理的思考を併せ持つ“クイズ界の絶対王者”で、クイズ番組で起こった“0文字解答”の謎を追う主人公・三島玲央を演じた。この日は神木隆之介（32）、森川葵（30）ら登壇者全員で早押しクイズに挑戦。問題が始まった瞬間、まだ問題文が読まれる