麻雀プロリーグ「Ｍ．ＬＥＡＧＵＥ」（Ｍリーグ）は１５日、２５―２６シーズンの最終日を迎えた。レギュラーシーズンで敗退となったＫＡＤＯＫＡＷＡサクラナイツの岡田紗佳は「チームとして２年連続レギュラーで敗退してしまったことを、ファンに対して何より申し訳なく思っていますし、実際に他の皆さんがセミファイナル、ファイナルと戦っている姿を見てて、もっとかっこよく麻雀を打つ姿を皆さんに見せたかったなという思い