マリナーズの昨季の本塁打王のカル・ローリー捕手（２９）が右腹斜筋の張りのため負傷者入りし、復帰まで約５週間は要すると見られている。昨季は６０本塁打を放ち、ヤンキースのジャッジとＭＶＰを争った大砲も、今季は打撃不振。４１試合を終えて打率１割６分１厘、７本塁打、１８打点と低迷していた。何とかチームは借金１でリーグ西地区２位に踏ん張っているが、ローリーが足を引っ張る試合は少なくなかった。そのため負