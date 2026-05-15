◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１５日・東京ドーム）巨人の井上温大投手（２５）が今季３勝目を懸け先発し、８回１０９を投げ３安打無失点、９奪三振の圧巻の投球を見せた。３回まで出塁すら許さない完璧な立ち上がり。４回には先頭・三森に中前打でこの日初安打を許したが、続く度会の打席ですかさず一塁へけん制球を送り、アウトに仕留めた。度会も右前打で出塁を許したが、後続・筒香の空振り三振に仕留める際に捕